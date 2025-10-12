Haberler

Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.01 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 02.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Köyceğiz ilçesi olan depremin derinliği 12.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
