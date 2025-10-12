Muğla'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 02.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Köyceğiz ilçesi olan depremin derinliği 12.01 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA