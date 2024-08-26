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Muğla'da 39 düzensiz göçmen lastik botlar içinde yakalandı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan 2 lastik bot içerisinde toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 18 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botlar içinde toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli 2 lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 39 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Dalaman Göçmen Dünya Çocuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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