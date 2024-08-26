Muğla'da 39 düzensiz göçmen lastik botlar içinde yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botlar içinde toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli 2 lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 39 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) yakalandı. - MUĞLA