Muğla'da 36 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hareket halinde lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hareket halinde lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 36 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA