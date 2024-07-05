Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arıza yapması üzerine 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun arıza yapması üzerine 35 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA