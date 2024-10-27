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Muğla'da 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesindeki Körmen Limanı'nda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6'sı çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı. Görevlendirilen botlar, kara üzerinde bulunan göçmenlere müdahale etti.

Muğla'nın Datça ilçesi Körmen limanın karadan ulaşım bulunmayan mevkiinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6'sı çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi Körmen Limanı mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından kara üzerinde bulunan 21 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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