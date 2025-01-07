Muğla'da 25 Suçtan Aranan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 25 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve benzeri 25 ayrı suçtan hakkında aranması bulunan şüpheli Fethiye'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA