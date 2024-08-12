Muğla'da 24 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 24 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Ortaca'da yakalandı.

Manevi veya mali haklara tecavüz nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, hükümlü tutuklunun kaçması, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, basit yaralama gibi 24 ayrı suçtan7 yıl, 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan A.A. Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

A.A. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA