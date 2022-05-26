Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da 237 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Seydikemer ilçesinde 237 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Seydikemer ilçesinde 237 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçmenlerin engellenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya ülkelerine düzensiz göçmen kaçırılacağı istihbaratını alan jandarma ekipleri hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2 kamyon, 2 kapalı kasa kamyonet ve 1 minibüsü durdurdu. Araçların içerisindeki toplam 237 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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