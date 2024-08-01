Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki lastik bot içinde 5, karada da bir olmak üzere 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan iki lastik bot içinde iki lastik bot içinde 5, karada da bir olmak üzere 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile birlikte 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Seydikemer ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. İçerisindeki toplam 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. Olay ile bağlantılı olarak Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 22 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. - MUĞLA