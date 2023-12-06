Muğla'da 22 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında 22 ayrı suçtan toplam 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara da geçit vermiyor. Edinile bilgiye göre, 1 silahlı tehdit, 2 basit yaralama, 14 dolandırıcılık, 5 bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık olmak üzere 22 ayrı suçtan 18 yıl, 4 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.K. isimli şahıs Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı Mahallesi'nde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA