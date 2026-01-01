Haberler

Muğla'da 2025 yılında ölümlü kazalarda azalma yaşandı

Güncelleme:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı trafik verilerini açıkladı. Yapılan denetimlerin sonucu olarak ölümlü kazalarda %26, motosiklet kazalarında ise %51 oranında düşüş sağlandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılının muhasebesini yapmak amacıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, Trafik Denetleme Şube Müdürü ve saha personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Muğla yollarındaki güvenlik başarısı rakamlara yansıdı.

Toplantıda paylaşılan 2025 yılı istatistikleri, yürütülen kararlı denetimlerin meyvelerini verdiğini ortaya koydu. Yapılan analize göre, 2025 yılında bir önceki yıla oranla: Ölümlü trafik kazalarında yüzde 26 azalma sağlandı. Motosiklet kazalarında ise yüzde 51 oranında dev bir düşüş kaydedildi.

Bu veriler, Muğla polisinin özellikle motosiklet yoğunluğunun fazla olduğu bölgede yürüttüğü kask ve denetim faaliyetlerinin hayati önemini bir kez daha kanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

