Muğla'da 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İçerisinde 19 çocuk bulunan 36 göçmen gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-88) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA