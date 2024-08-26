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Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armella koyunda gerçekleşen üç ayrı olayda toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Marmaris açıklarında bir can salı içerisinde bulunan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella koyunda 3 ayrı olayda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Marmaris Armella Koyu'nda üç ayrı düzensiz göçmen olayında karada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Jandarma 3-sayfa Göçmen Dünya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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