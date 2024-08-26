Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesi Armella koyunda 3 ayrı olayda 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Marmaris Armella Koyu'nda üç ayrı düzensiz göçmen olayında karada 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA