Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik bot ile Muğla kıyılarından çıkış yapmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 5 çocuk da bulunuyordu.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan lastik bot ile Muğla kıyılarından çıkış yapmaya çalışan18 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. - MUĞLA