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Muğla'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik uçağı, hareket halindeki lastik botta 17 düzensiz göçmeni tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bot içinde 2 çocuk da bulunuyordu.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halindeki lastik bot içinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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