Muğla'da 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareket halindeki lastik bot içinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA