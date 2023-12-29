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Muğla'da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 şahıs yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. 16 göçmen kurtarılırken, aynı botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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