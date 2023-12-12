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Muğla'da 156 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 156 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 156 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-114, KB-112, KB-109) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 99 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer iki ayrı göçmen olayında ise farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot içerisindeki toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı. Üç olayda karaya çıkarılan toplam 156 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla Göçmen Kaçakçılığı Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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