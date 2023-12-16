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Muğla'da 15 Günde 105 Operasyon: 13 Tutuklama

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Muğla'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 133 şüpheli yakalandı ve 13 kişi tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 15 günde 105 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 13 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca 1 - 15 Aralık tarihleri arasında Muğla genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 105 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 133 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise toplamda, 6 kilo 296 gram esrar, 1 kilo 20 gram skunk, 121 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 15 gram amfetamin, 25 gram bonzai, 10 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir, 1,38 gram sentetik kannobinoid, 2 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid, 15 adet ecstasy, 263 adet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 103 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ve 30 şahıs hakkında imal ve ticaret olmak üzere toplam 133 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Muğla Haberler

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