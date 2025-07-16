Muğla'da 14 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'da 14 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.İ. isimli şahsı yakaladı. Operasyonun ardından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Muğla'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada 14 yıl hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan S.İ. (25) isimli şahıs, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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