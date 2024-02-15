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Muğla'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Y. isimli şahsın, Bodrum'da olduğu belirlendi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan S.Y. isimli şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bodrum Muğla Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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