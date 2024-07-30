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Muğla'da 12 çocuk ve 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası yapılan yardım çağrısı sonrası 12 çocuk ve 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası yapılan yardım çağrısı sonrası 12 çocuk ve 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Lastik bottan yapılan yardım çağrısı sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Göçmen Datça Çocuk Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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