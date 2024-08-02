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Muğla'da 119 ayrı noktada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 119 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi. 153 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kişi tutuklandı.

Muğla'da 119 ayrı noktada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 153 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 16 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 119 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheli şahıslardan 252 gr Esrar, 195 gr Skunk, 150 gr Afyon Sakızı, 150 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 66 gr Metamfetamin, 17 gr Kokain,262 adet Sentetik Ecza, 388 adet Sentetik Hap, 20 adet Kağıda Emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 adet Hassas Terazi, 1 adet Elektronik Terazi, 1 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 TL ve 200 Dolar ele geçirildi.

Bu operasyonlar sonucunda 153 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, adli makamlarca 8 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Muğla 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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