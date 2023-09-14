Muğla'da 11 Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın 5 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar da açıklandı.

MUĞLA'nın 5 ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8- 14 Eylül tarihleri arasında Bodrum, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Fethiye'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 89 gram toz esrar, 96 gram kubar esrar, 27 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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