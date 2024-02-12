Muğla'da 10 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine darbe
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda 171,82 gram esrar kağıda emdirilmiş Bonzai ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 171,82 gram esrar kağıda emdirilmiş Bonzai ele geçirildi.
12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA