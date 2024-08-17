Muğla Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nin arka kısmındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. İhbarın ardından orman ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. - MUĞLA