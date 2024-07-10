Üye Girişi
Haberler

Muğla Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını gece boyunca süren çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını gece boyunca süren çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 9 Temmuz Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yangının ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte karadan devam ederken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Bölgede rüzgarın etkili olması ve sürekli yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgedeki sarp ve dağlık olan arazi şartları da karadan müdahaleyi zorlaştırırken, söndürme çalışmalarına birçok kurum ve vatandaş da destek verdi. Yeni günün ilk ışıkları ile birlikte hava araçlarının da yoğun desteği ile yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla Bodrum'da meydana gelen orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Bodrum Muğla Çevre Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title