Muğla-Aydın Karayolu'nda Trafik Kazası: Araç Direğe Asılı Kaldı

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik ışığının bulunduğu direği devirerek havada asılı kaldı.

Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA