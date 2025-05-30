Muğla-Aydın Karayolu'nda Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla-Aydın Karayolu'nda Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla-Aydın karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, direği deviren araç ikiye bölündü. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, üç yolcu hastaneye kaldırıldı.

Muğla- Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik levhası ışıklarının bulunduğu direği devirerek havada asılı kalan araç ikiye bölündü.

Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç adeta ikiye bölünüp direkte asılı halde kaldı. Kazada yaralanan A.T., H.A. ve A.G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Söyü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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