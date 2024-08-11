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Muğla-Antalya Karayolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Muğla-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Sakar rampasında, hakimiyeti kaybolan motosiklet savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Muğla- Antalya Karayolu üzerinde bulunan Sakar rampasında, hakimiyeti kaybolan motosiklet savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muğla- Antalya Karayolu Sakar mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde seyir halinde olan 45 ARZ 170 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Bir anda savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Rampa üzerinde muhtemel bir kazanın meydana gelmemesi için polis ekipleri gerekli önlemleri aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antalya Acil Durum Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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