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Muğla haber... Muğla'da şüpheli çanta korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberleri... Muğla'da şüpheli çanta korkuttu Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi Muğla'nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Muğla'da şüpheli çanta korkuttu

Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Olay, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

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