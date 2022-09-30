Muğla 3. sayfa: Muğla'da 51 aranan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Muğla haberlerine göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 51 şahıs yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 51 şahıs yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si ceza evine gönderilirken, 39'u serbest bırakıldı. Aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa JASAT Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla 3. sayfa: Muğla'da 51 aranan şahıs yakalandı - Haberler

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