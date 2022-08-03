Muğla 3. sayfa: Marmaris'te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Muğla 3. sayfa: Marmaris'te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa: Marmaris'te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla bölgesinden gelen habere göre Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 3 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Haberler

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