Muğla 3. sayfa: Marmaris'te 64 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla bölgesinden gelen habere göre Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 3 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 64 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Haberler

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