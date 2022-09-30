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Muğla 3. sayfa: Köyceğiz'de av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa: Köyceğiz'de av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Muğla haberler... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Muğla İl Jandarma Çevre Koruma Timi ( HAYDİ) birlikte Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde ortak Av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Jandarma Çevre Koruma Timleri ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına yönelik olarak avlanma, toplama ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler çerçevesinde Jandarma sorumluluk alanında, Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı hareketleri kontrol etmek, mevzuata aykırı durumlarda video kamera, fotoğraf makinesi gibi cihazları kullanarak suçları tespit etme görevini yerine getirme amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Köyceğiz Muğla 3. Sayfa Haberler

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