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Muğla haber! Yatağan'da seyir halindeki otomobil küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberi... Yatağan'da seyir halindeki otomobil küle döndü Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında otomobil küle döndü.

Yatağan'da seyir halindeki otomobil küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen otomobil yangınında otomobil küle döndü.

Yangın, Muğla'nın Yatağan ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Milas-Yatağan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ADJ 369 plakalı otomobil seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipleri yoğun çabası ile yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Yatağan Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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