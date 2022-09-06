Muğla 3. sayfa haberleri: Muğla'da servis şoförlerine uygulamalı eğitim verildi

Muğla'da servis şoförlerine yönelik denetimli eğitim gerçekleştirildi.

2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde öğrencilerin güvenli seyahati ve trafikte güvenliğin sağlanması tedbirleri çerçevesinde özel servis araçları, taşımalı eğitim servis araç ve şoförlerine yönelik olarak Akyol mevkide bulunan il emniyet müdürlüğü motosiklet eğitim alanında uygulamalı eğitim düzenlendi. Düzenlenen programda uygulamalı trafik eğitimi ve trafik paydaş kurumlarınca okul servis araçları üzerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimli eğitimde toplam 35 minibüs şoförüne eğitim öğretim yılı boyunca minibüslerde uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil şube Müdürü Burcu Avcı servis şoförlerine yönelik yaptığı konuşmasında, "Geleceğimizin ve çocuklarımızın güvencesi okullarımızın giriş ve çıkışlarını sağlamak amaçlı bu kontrollerimizi yıl boyunca devam ettireceğiz. Sizler kurallara uyacaksınız bizler de denetlemesini yapacağız. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara gidip gelmesini sağlayalım. Kuralara uyarak servis kazalarımızı önleyelim, sağlıklı bir şekilde bu yılı kazasız belasız atlatalım" dedi.

Programa; Muğla il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fevzi Apaydın ve belediye personelleri katıldı. - MUĞLA