Muğla haber: Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü - Haberler

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Muğla haber: Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü

Muğla haberlerine göre Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.

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Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oldu: Çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu., Menteşe ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış şiddetli rüzgar ile birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe ilçesinde yağışın yoğun olması ile birlikte sokaklar adeta göle döndü, fırtına sebebiyle yol kenarlarında bulunan çöp kovaları uçtu.

Yaşanan anlar amatör cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokaklar aralarında biriken yağmur suları ve rüzgar ile birlikte uçuşan çöp kovaları yer aldı. Sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ise işyerlerine sığındı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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