Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris ve Datça'da 101 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris ve Datça'da 101 göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris ve Datça'da 101 göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa haberi: Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında bir gece içinde üç ayrı geri itme olayı yaşandı. Lastik bot ve can salı içerisinde 39 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından ikinci geri itme olayında car salı içinde 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son geri itme olayında ise 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ise Yunanistan güvenlik unsurları tarafından iki can salına bindirilen 26 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Can salları içindeki düzensiz göçmenler kurtarılarak işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki Geni Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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