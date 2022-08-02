Muğla 3. sayfa haberleri | Marmaris'te zabıtadan sahil denetimi - Haberler

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Muğla 3. sayfa haberleri | Marmaris'te zabıtadan sahil denetimi

Muğla 3. sayfa haberleri | Marmaris'te zabıtadan sahil denetimi

Muğla haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekipleri Uzunyalı sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekipleri Uzunyalı sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, imalathaneler gibi noktalarda denetimlerine devam eden zabıta ekipleri bu kez Marmaris Uzunyalı sahil şeridinde denetim yaptı. Ekipler sahile şemsiye ve şezlong koyma izni bulunan işletmelerin kendilerine izin verilen yasal sınırları aşıp aşmadığı kontrol etti.

Turizm kenti Marmaris'te vatandaşların rahatlıkla denize girmesi ve sahilden yararlanması için çalışmalar devam ediyor. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri sahil şeridinde denetimde bulundu. Halk plajı ve sahil şeridini halkın daha rahat ve sağlıklı kullanabilmesi için denetimler gerçekleştiren ekipler, sahile şemsiye ve şezlong koyma izni bulunan işletmelerin kendilerine izin verilen yasal sınırları aşıp aşmadığı kontrol etti. Uzunyalı sahili boyunca kontrollerde bulunan ekipler ayrıca kaçak şezlong - şemsiye kiralanması, plajlarda yasak olan çadır kurulumunu da denetledi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Belediye yetkilileri, "Hiçbir işletme veya kişinin tatilcilerimizin ve halkımızın huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimleri sezon boyunca sık sık yapacağız" dediler. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Zabıta Muğla 3. Sayfa Haberler

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