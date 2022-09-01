Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece saatlerinde can salı ve lastik bot içerisinde açık denizde tespit edilen düzensiz göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma gemisi gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Haberler

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