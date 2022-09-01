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Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberleri... Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde can salı ve lastik bot içerisinde açık denizde tespit edilen düzensiz göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma gemisi gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Marmaris 3. Sayfa Haberler

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