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Muğla 3. sayfa haberleri: Fethiye'de define ararken, Jandarmaya yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberleri: Fethiye'de define ararken, Jandarmaya yakalandılar

Gelen Muğla haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahallesi, su deposu mevkiinde 3. derece sit alanı olan Asar Tepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine Fethiye İlçe Jandarma KOM Tim Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgede yapılan keşiflerde kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bölgede konumlanan ekipler, akşam saatlerinde bölgeye gelen K.S., M.G., N.K., T.O., isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı esnasında kullanılan ve şüpheli şahıslara ait 1 jeneratör, 1 hilti ve 1 el dürbünü ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefette bulunmak ve izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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