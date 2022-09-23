Muğla 3. sayfa haberleri... Büyükşehir itfaiye ekipleri Marmaris'ten döndü

Muğla haberlerine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına jet hızında destek verirken söndürme çalışmalarına 12 arazöz, 3 pikap, 2 tanker ve 36 personeli ile katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına jet hızında destek verirken söndürme çalışmalarına 12 arazöz, 3 pikap, 2 tanker ve 36 personeli ile katıldı. Marmaris'te yaşanan orman yangınına destek veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ise Denizli'ye döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri dün (22 Eylül) Buldan ilçesinin Gölbaşı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına da destek verdi. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Buldan ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 12 arazöz, 3 pikap, 2 tanker ve 36 İtfaiye personeli ile katıldı. Kısa süre içinde müdahale edilen orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken bölgede başlatılan soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri Marmaris'ten döndü

Öte yandan 21 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından Denizli'ye döndü. Marmaris ilçesinde 2 arazöz, 2 tanker, 1 pikap ve 10 itfaiye personeli ile yaşanan orman yangın söndürme çalışmalarına destek veren Büyükşehir İtfaiye ekipleri Denizli ile birlikte bölgede yaşanan orman yangınları söndürme çalışmalarına da destek oluyor.

Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek alevlerin büyümeden söndürüldüğünü söyledi. Gerek Marmaris'te gerekse Buldan'da yangın söndürme çalışmalarına katılarak kahramanca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, "Çok şükür ekiplerimiz zamanında müdahale ederek yangını söndürdü. Allah'ım beterinden korusun. Buldan'ımıza ve Denizli'mize geçmiş olsun" dedi. - DENİZLİ