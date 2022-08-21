Muğla 3. sayfa haberi... Ortaca açıklarında çok sayıda göçmen yakalandı

Muğla haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesi İn Ardı sahilinde Ortaca Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile 120 düzensiz göçmen yakalanırken, Rus uyruklu geminin kaptanı firar etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesi İn Ardı sahilinde Ortaca Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile 120 düzensiz göçmen yakalanırken, Rus uyruklu geminin kaptanı firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Jandarma Karakol ekiplerinin sorumluluk bölgesinden Rus bayraklı gemiye binen yaklaşık 120 göçmen, İn Ardı koyundan açıldıktan bir süre sonra Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye operasyon düzenlendi.

Gemi içerisinde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 120 göçmen yakalandı. Geminin Rus uyruklu S.A. isimli kaptanının firar ettiği öğrenilirken, yakalanan göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. - MUĞLA