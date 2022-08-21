Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla 3. sayfa haberi... Ortaca açıklarında çok sayıda göçmen yakalandı

Muğla 3. sayfa haberi... Ortaca açıklarında çok sayıda göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Muğla haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesi İn Ardı sahilinde Ortaca Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile 120 düzensiz göçmen yakalanırken, Rus uyruklu geminin kaptanı firar etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesi İn Ardı sahilinde Ortaca Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile 120 düzensiz göçmen yakalanırken, Rus uyruklu geminin kaptanı firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca Jandarma Karakol ekiplerinin sorumluluk bölgesinden Rus bayraklı gemiye binen yaklaşık 120 göçmen, İn Ardı koyundan açıldıktan bir süre sonra Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye operasyon düzenlendi.

Gemi içerisinde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 120 göçmen yakalandı. Geminin Rus uyruklu S.A. isimli kaptanının firar ettiği öğrenilirken, yakalanan göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title