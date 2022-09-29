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Muğla 3. sayfa haberi... Menteşe'de çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi... Menteşe'de çıkan yangın korkuttu

Muğla yerel 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü.

Yangın, Kötekli Mahallesi 404 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bahçesindeki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederek söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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