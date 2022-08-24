Son dakika haberi | Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Marmaris'te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Marmaris'te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı. Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı. (Güldemet Kızıl/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris Irak 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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