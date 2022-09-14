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Muğla 3. sayfa haberi... Fethiye'de "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi... Fethiye'de 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi

Muğla haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Öncelik Hayatın – Öncelik Yayanın" etkinliği çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Öncelik Hayatın – Öncelik Yayanın" etkinliği çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi. Fethiye Trafik Büro Amirliği ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri yaya geçitlerinin görsellerini yeniledi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı gereği, ilçe genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, yaya geçidi uygulamalarına devam edilerek, boyası ve görseli silinen yaya geçitleri tespit edildi ve ardından boyanmaları sağlandı. Bir diğer etkinlikte ise, 2022/2023 eğitim öğretim yılında okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin yerine getirilerek trafik tedbirlerinin en üst düzeyde alınmasına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirildi. İlçe Trafik Büro Amirliği ve Büyükşehir Belediye ekipleri iş birliğinde kampanyanın devam edeceği ve sık sık trafik kontrollerinin yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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