Muğla 3. sayfa haberi: Denizli Muğla il sınırında orman yangını 3. Sayfa Haberleri Muğla yerel 3. sayfa haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre; Denizli –Muğla il sınırında bulunan ve Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi'ndeki genç ormanlık sahada yangın çıktı. Saat 14.50 sıralarında başlayan yangın, hızla ilerleme göstererek geniş bir alana yayıldı. Yangına Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilmeye başlandı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Muğla 3. sayfa haberi: Denizli Muğla il sınırında orman yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.