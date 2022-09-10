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Muğla 3. sayfa haberi: Denizli Muğla il sınırında orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi: Denizli Muğla il sınırında orman yangını

Muğla yerel 3. sayfa haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli – Muğla il sınırında bulunan genç orman sahasında başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli –Muğla il sınırında bulunan ve Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi'ndeki genç ormanlık sahada yangın çıktı. Saat 14.50 sıralarında başlayan yangın, hızla ilerleme göstererek geniş bir alana yayıldı. Yangına Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilmeye başlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler

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