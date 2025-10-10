Haberler

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Performans Değerlendirme Toplantısı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan değerlendirme toplantısında, 2025'in ilk 9 ayına ait istatistik verileri analiz edildi. 1 milyon 100 bin çağrının yapıldığı bildirildi ve asılsız ihbarlara dikkat çekildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, çağrı merkezinde görev yapan kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılının ilk 9 ayına ait istatistik verileri detaylı şekilde analiz edilerek, performans göstergeleri ve kurumlar arası iş birliği süreçleri ele alındı. Ayrıca, ilgili yönetmelik ve yönergelerde yer alan önemli maddeler üzerinde durularak uygulama esasları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Acil Çağrı Merkezine 9 ayda yapılan çağrı sayısı ise 1 milyon 100 bin rakamına ulaştığı açıklandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere arayıp asılsız ihbarda bulunmamaları istenirken, ekiplerin gerçek vakalara ulaşmasına yardımcı olmaları istendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
