Mudurnu'da Yavru Karaca Araç Çarpması Sonucu Yaşamını Yitirdi

Aracın çarptığı karaca telef oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yavru karaca, plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Mudurnu-Taşkesti kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alandan yola inen yavru karacaya, hızla seyreden bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan karaca bir süre can çekiştikten sonra yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yardıma koştu. Vatandaşlar durumu Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ekskavatör yardımıyla karacanın cansız bedenini yoldan kaldırdı.

Kaza anında çarpma sesini duyduğunu söyleyen Kemal Kahraman, "Çarpma sesi duydum. Geldim, yolda yaralı halde yatıyordu. Fiat Doblo tarzı bir araçtı" dedi.