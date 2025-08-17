Mudurnu'da Trafik Denetimleri Jandarmaya Devredildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde trafik denetimleri, emniyet personelindeki yetersizlik nedeniyle 1 aylığına jandarma ekiplerine devredildi. Jandarma, ilçe merkezinde geniş çaplı denetimler yaparak trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücüleri denetliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, emniyet personelindeki sayı yetersizliği sebebiyle trafik denetimleri geçici süreyle jandarma ekiplerine devredildi. İlçe komisyonu kararıyla 1 ay boyunca denetimleri sürdürecek olan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, ilçe merkezinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sürücü belgesi ve sigorta kontrolleri yapıldı. İlçenin farklı noktalarında görev alan ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücülere hem bilgilendirme yaptı hem de gerekli belgeleri inceledi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan ve eksik evrakla seyir halinde olan sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - BOLU

