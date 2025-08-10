Mudurnu'da Tır Devrildi, Kömürler Yola Saçıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki kömürler yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü 06 DJU 889 plakalı Mercedes marka tır devrildi. Sürücü yara almazken, tırın dorsesindeki kömürler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, tek şeritten kontrollü sağlanan trafik tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU